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Южноуральцы смогут бесплатно получить земельные участки под жилищное строительство
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Южноуральцы смогут бесплатно получить земельные участки под жилищное строительство 

ТАСС 21 час назад
ТАСС, 2 августа. Правительство Челябинской области утвердило перечень категорий граждан, которые, объединившись в кооперативы, смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства.
Нормативная база была разработана по инициативе губернатора Бориса Дубровского для улучшения жилищных условий южноуральцев и развития жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), отмечают в управлении пресс-службы и информации правительства региона по итогам заседания правительства.
"Данное решение правительства Челябинской области имеет важное социальное значение. Оно позволит гражданам бесплатно получить земельные участки для строительства и улучшить жилищные условия многим семьям", — подчеркнул Борис Дубровский.
По словам замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, нормативно-правовой акт был разработан по поручению главы региона после обращения к нему ассоциации «Центр развития института семьи» для улучшения жилищных условий многодетных семей и создания на Южном Урале правовой базы для развития ЖСК.
Постановлением правительства области утвержден перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов и основания их включения. Южноуральцы получили возможность вступать в действующие кооперативы или создавать новые в целях получения бесплатно земельных участков для жилищного строительства.
"Принятая правительством области нормативная база позволит отдельным категориям граждан улучшить свои жилищные условия путем строительства в рамках ЖСК жилых домов (индивидуальных, многоквартирных, блокированных) на земельных участках, предоставленных таким кооперативам в безвозмездное пользование в соответствии федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», — сказано в сообщении управления.
По данным Челябинскстата, в 2017 году общая площадь жилых помещений в регионе составила 90,186 млн кв. м, что на 1,6% больше чем в 2016 году и на 17% больше показателей 2008 года. Общая площадь жилых помещений на конец прошлого года на одного жителя составила в среднем 25,8 кв. м (рост на 5,7% и 16,2% соответственно).
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