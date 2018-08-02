Чиновники увеличили максимальную сумму кредита для многодетных

Правительство скорректировало правила выдачи льготного кредита для многодетных пар. Подробности изменений сообщает ТАСС

Чиновники увеличили максимальную сумму, на которую могут рассчитывать семьи с детьми. Так, теперь при рождении второго или последующего малыша родители получат кредит до 6 миллионов рублей, а резиденты обеих столиц и Подмосковья с Ленобластью — до 12 миллионов.

Кроме того, в программе кредитования многодетных изменили формальную неточность. В тексте постановления было указано, что льготу могут получить только семьи, имеющие двух или трёх детей. Соответственно, те супруги, которые воспитывают четырёх и более несовершеннолетних, фактически не могли претендовать на кредит.

Льготное ипотечное кредитование для многодетных было запущено в начале года. Согласно проекту, государство обязывается субсидировать до 6% годовых.

Фото: Саратов24