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Чиновники увеличили максимальную сумму кредита для многодетных
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Чиновники увеличили максимальную сумму кредита для многодетных 

Аист на крыше 21 час назад
Фото: Аист на крыше
Правительство скорректировало правила выдачи льготного кредита для многодетных пар. Подробности изменений сообщает ТАСС.
Чиновники увеличили максимальную сумму, на которую могут рассчитывать семьи с детьми. Так, теперь при рождении второго или последующего малыша родители получат кредит до 6 миллионов рублей, а резиденты обеих столиц и Подмосковья с Ленобластью — до 12 миллионов.
Кроме того, в программе кредитования многодетных изменили формальную неточность. В тексте постановления было указано, что льготу могут получить только семьи, имеющие двух или трёх детей. Соответственно, те супруги, которые воспитывают четырёх и более несовершеннолетних, фактически не могли претендовать на кредит.
Льготное ипотечное кредитование для многодетных было запущено в начале года. Согласно проекту, государство обязывается субсидировать до 6% годовых.
Фото: Саратов24
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