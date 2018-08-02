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Дом на берегу океана. Когда в Приморье появились первые высотки?
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Дом на берегу океана. Когда в Приморье появились первые высотки? 

АиФ-Владивосток 21 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В апреле 1973 г. крайисполком принял решение №324 «О переходе на строительство жилых домов по новым сериям типовых проектов в городах и посёлках городского типа Приморского края». Согласно данному решению Главладивостокстрою предложили прекратить, начиная с 1976 г. производство пятиэтажных крупнопанельных и кирпичных домов с одновременным увеличением производства девяти и двенадцатиэтажных крупнопанельных домов.
Возведение девяти— и двенадцатиэтажных домов позволяло экономить часть средств, выделяемых на строительство, за счёт сокращения земляных работ при возведении фундамента и сооружении подземных коммуникаций. Крупнопанельное строительство увеличивалось из года в год. Если в 1969 г. удельный вес крупнопанельного домостроения по краю составлял 36% от общего объёма возводимого жилья, то в 1975 г. он возрос до 50%, а по Владивостоку составлял 70%.
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