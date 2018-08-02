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Во Владивостоке сироты вышли на митинг с требованием решить вопрос с жильем
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Во Владивостоке сироты вышли на митинг с требованием решить вопрос с жильем 

Letidor.ru 15 часов назад
Фото: Letidor.ru
Сироты из Владивостока и других городов обратились к властям.
В 30-ти градусную жару около тридцати сирот вышли на митинг. Участники мероприятия требовали предоставить им положенное по закону жилье. По их словам, квартирный вопрос затянулся на годы, но каких-то ближайших сдвигов пока не намечается.
Выступаем против неудовлетворительной работы администрации Приморья, которая повлекла огромную очередь на квартиры, требуем привлечь виновных к ответственности. Прокуратуре — поставить на контроль распределение квартир,
— цитирует сирот «Интерфакс — Дальний Восток».
Некоторым участникам митинга уже больше 30 лет, а они до сих пор не получили законную жилплощадь. Люди отчаялись, они не имеют финансовой возможности купить квартиру, а от властей добиться своих метров пока не получается. Отсутствие места проживания сказывается и на трудоустройстве. По словам одной из участниц митинга, из-за отсутствующей прописки работодатели ей отказывают.
Отмечается, что это уже не первая подобная акция. Ранее в середине июня шесть сирот разбили палатку на центральной площади Владивостока и объявили голодовку. После этого местные власти выделили девушкам временное жилье.
Сейчас в Приморье в очереди на недвижимость стоят более семи тысяч детей-сирот. Чтобы обеспечить их жилплощадью необходимо 8 млрд рублей, а в бюджете региона всего около миллиарда. В ближайшие годы власти планируют построить 12 жилых домов.
Фото: shutterstock.com
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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