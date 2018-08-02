Ещё
Хватило ли денег Оренбуржью на все необходимое в первом полугодии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Хватило ли денег Оренбуржью на все необходимое в первом полугодии 

ProOren 20 часов назад
Фото: ProOren
В Правительстве области провели заседание, посвященное исполнению консолидированного и областного бюджетов за I полугодие.
Первый доклад выслушали от министра финансов Оренбургской области Татьяны Мошковой. Она отметила, что в консолидированный бюджет области поступили 40,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 5,5%. Поступления в областной бюджет увеличились на 1,4 млрд рублей, (4,6%).
Более трети поступлений в структуре доходов составляют налог на прибыль организаций и налог на доходы физлиц.
Мошкова сделала акцент на том, что в 2018 году работают 25 госпрограмм, на которые выделили 39,8 млрд рублей — это почти все расходы областного бюджета.
Расходы на социальную сферу в Оренбуржье в первой половине 2018 года
На «социалку» с начала года потратили 62% бюджета:
образование (17 млрл рублей);
социальная политика (14,9 млрд рублей);
здравоохранение (2,6 млрд рублей);
культура (1,7 млрд рублей);
физическая культура и спорт (0,7 млрд рублей).
«В приоритете по-прежнему заработная плата, социальные выплаты, бесперебойная работа учреждений, которые оказывают услуги жителям области. На особом контроле — недоимка в бюджеты и кредиторская задолженность», — подытожил Губернатор Юрий Берг.
В областном Правительстве приняли проект «Об итогах исполнения консолидированного и областного бюджетов за I полугодие 2018 года».
ProOren: последние новости
В России может появиться ЖД-лоукостер со старыми вагонами Самозанятых предлагают исключить из сферы трудового законодательства Цены на бензин в Оренбурге немного снизились
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение