Хватило ли денег Оренбуржью на все необходимое в первом полугодии

В Правительстве области провели заседание, посвященное исполнению консолидированного и областного бюджетов за I полугодие.

Первый доклад выслушали от министра финансов Оренбургской области Татьяны Мошковой . Она отметила, что в консолидированный бюджет области поступили 40,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 5,5%. Поступления в областной бюджет увеличились на 1,4 млрд рублей, (4,6%).

Более трети поступлений в структуре доходов составляют налог на прибыль организаций и налог на доходы физлиц.

Мошкова сделала акцент на том, что в 2018 году работают 25 госпрограмм, на которые выделили 39,8 млрд рублей — это почти все расходы областного бюджета.

Расходы на социальную сферу в Оренбуржье в первой половине 2018 года

На «социалку» с начала года потратили 62% бюджета:

образование (17 млрл рублей);

социальная политика (14,9 млрд рублей);

здравоохранение (2,6 млрд рублей);

культура (1,7 млрд рублей);

физическая культура и спорт (0,7 млрд рублей).

«В приоритете по-прежнему заработная плата, социальные выплаты, бесперебойная работа учреждений, которые оказывают услуги жителям области. На особом контроле — недоимка в бюджеты и кредиторская задолженность», — подытожил Губернатор Юрий Берг

В областном Правительстве приняли проект «Об итогах исполнения консолидированного и областного бюджетов за I полугодие 2018 года».