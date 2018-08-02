Хватило ли денег Оренбуржью на все необходимое в первом полугодии 

В Правительстве области провели заседание, посвященное исполнению консолидированного и областного бюджетов за I полугодие.
Первый доклад выслушали от министра финансов Оренбургской области Татьяны Мошковой. Она отметила, что в консолидированный бюджет области поступили 40,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 5,5%. Поступления в областной бюджет увеличились на 1,4 млрд рублей, (4,6%).
Более трети поступлений в структуре доходов составляют налог на прибыль организаций и налог на доходы физлиц.
Мошкова сделала акцент на том, что в 2018 году работают 25 госпрограмм, на которые выделили 39,8 млрд рублей — это почти все расходы областного бюджета.
Расходы на социальную сферу в Оренбуржье в первой половине 2018 года
На «социалку» с начала года потратили 62% бюджета:
образование (17 млрл рублей);
социальная политика (14,9 млрд рублей);
здравоохранение (2,6 млрд рублей);
культура (1,7 млрд рублей);
физическая культура и спорт (0,7 млрд рублей).
«В приоритете по-прежнему заработная плата, социальные выплаты, бесперебойная работа учреждений, которые оказывают услуги жителям области. На особом контроле — недоимка в бюджеты и кредиторская задолженность», — подытожил Губернатор Юрий Берг.
В областном Правительстве приняли проект «Об итогах исполнения консолидированного и областного бюджетов за I полугодие 2018 года».