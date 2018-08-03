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За полгода в Оренбуржье на социальную сферу потратили 62% бюджета
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За полгода в Оренбуржье на социальную сферу потратили 62% бюджета 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Об этом заявила министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова в ходе заседания регионального правительства, на котором обсуждались вопросы исполнения бюджета.
По словам Мошковой, за первое полугодие в консолидированный бюджет области поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 40,3 миллиарда рублей, что составляет 51,6 процента от годовых значений. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го этот показатель вырос на 2,1 миллиарда рублей, или 5,5 процента.
Поступления в областной бюджет увеличились на 1,4 миллиарда рублей или 4,6 процента. Их объем составил 31,9 миллиарда рублей.
Губернатор региона Юрий Берг подчеркнул, что поставленные перед правительством области задачи в целом выполняются. В Оренбуржье без сбоев выплачивается зарплата и оплачиваются коммунальные услуги, нет задержек по социальным выплатам.
Расходы на поддержку сельского хозяйства в первом полугодии были профинансированы более чем на 70 процентов от годовых назначений.
— Обращаю внимание министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, а также глав муниципальных образований на темпы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и мероприятий, связанных с ремонтом дорог, — сказал губернатор. — Прошу всех ускориться, потому что работы носят сезонный характер, и времени осталось мало. Не затягивайте сдачу объектов до холодов.
Справка «РГ»
В 2018 году в Оренбуржье реализуются 25 государственных программ. На их исполнение в I полугодии было направлено 39,8 миллиарда рублей, что составляет 98,8 процента в структуре произведенных расходов бюджета области.
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