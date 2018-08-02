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Возрастающий объем интервенций усилит дефицит валюты
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Возрастающий объем интервенций усилит дефицит валюты 

Прайм 17 часов назад
По нашим оценкам, объем нефтегазовых допдоходов в июле составит около 400 млрд руб., т.е. немного больше доходов, полученных федеральным бюджетом в июне (387,3 млрд руб.). Цена нефти и курс рубля практически не изменились за июль (72,9 долл. /барр. против 73,4 долл. /барр. в июне), рубль сохранился в среднем на уровне 62,8 руб. /долл.
В то же время сезонный фактор окажет небольшую поддержку: в июле нефтегазовые доходы обычно больше, чем в июне. Таким образом, при прочих равных, объем интервенций может увеличиться с 5,5 млрд долл. в июле до 6,4 млрд долл. в августе.
Однако напомним, что в прошлом месяце из-за корректировки Минфина покупки оказались почти на 0,6 млрд долл. меньше, чем сумма допдоходов, это значит, что в августе фактический объем покупок валюты может быть также ниже.
По нашим оценкам, при нефти 75 долл. /барр. Brent и курсе рубля 63 руб. /долл. сальдо счета текущих операций в августе составит всего 5 млрд долл., и его будет недостаточно для покрытия интервенций, как следствие, дефицит валютной ликвидности с большой вероятностью возрастет (осенью вполне может возникнуть стресс), что будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля (>65 руб. /долл.).
Кстати говоря, как мы и ожидали, после завершения налогового периода произошло расширение базисных спредов (из-за возникшего дефицита рублевой ликвидности они уходили ниже 50 б.п. на коротким сроках, а сейчас вновь вернулись к >100 б.п.) и возвращение курса выше 63 руб. /долл.
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