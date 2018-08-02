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Прогноз результатов «Полюс Золота» за II кв: EBITDA должна увеличиться на 17% кв/кв
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Прогноз результатов «Полюс Золота» за II кв: EBITDA должна увеличиться на 17% кв/кв 

Прайм 20 часов назад
Полюс Золото должен завтра опубликовать финансовые результаты за 2К18. Мы ожидаем, что выручка вырастет до $697 млн (+13% кв/кв) за счет роста продаж золота на 12% кв/кв. EBITDA должна увеличиться до $452 млн (+17% кв/кв) на фоне более высокой выручки и ослабления рубля на 11%. FCF должен составить $85 млн (против —$14 млн в 1К18) благодаря сильному денежному потоку от операционной деятельности, который должен компенсировать небольшой рост оборотного капитала. Капзатраты должны остаться неизменными ($365 млн в 1П18П против $850 млн, согласно прогнозу на 2018). Промежуточные дивиденды, по нашим оценкам, должны составить $0.94/GDR (доходность 2.7%), исходя из коэффициента выплат 30%. Напомним, дивидендная политика компании на этот год предусматривает выплату или 30% EBITDA, или $550 млн, в зависимости от того, как показатель выше.
Мы считаем, что результаты Полюса будут ожидаемо сильными на фоне роста продаж и ослабления рубля. Телеконференция намечена на 14:00 в тот же день, и на ней мы будем фокусироваться на прогрессе расширения Наталки, новой информации по Сухому Логу, прогнозе по капзатратам на 2П18 и долгосрочную перспективу, а также прогнозе по себестоимости при спотовом курсе и коэффициентам извлечения.
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