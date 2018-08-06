Началась программа рефинансирования ипотеки для дольщиков Urban Group

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» 6 августа единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» начнут прием заявок на рефинансирование ипотеки от дольщиков проблемной Urban Group.

Фото: Urban group

6 августа ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» начнут прием заявок на рефинансирование ипотеки для дольщиков проблемной Urban Group.

Ставки по программе начинаются от 8,75% годовых и зависят от соотношения суммы кредита к стоимости предмета залога. Сумма кредита — от 500 тыс. руб. до 20-ти млн руб.. Срок — от трех до 30 лет.

Кроме того, будет доступно перекредитование в рамках семейной ипотечной госпрограммы под 6%. На такие условия могут рассчитывать семьи, в которых в 2018 году родился второй или последующий ребенок.

Участвовать в программе рефинансирования ипотеки смогут только те дольщики, которые были включены в реестр требований жилых помещений Urban Group. Согласно материалам ДОМ.РФ, только 10% дольщиков компании к 23 июля подали документы для включения в реестр требований о передаче жилья. Всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено почти 19 с половиной тысяч договоров долевого участия.

Urban Group остановил продажи жилья в своих проектах в конце мая. Объекты Urban Group было решено достроить за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.