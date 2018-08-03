Объявлен запуск рефинансирования ипотеки для дольщиков Urban Group

Для участия в программе заемщик должен быть включен в реестр требований жилых помещений Urban Group. Ставки по программе начинаются от 8,75% годовых и зависят от соотношения суммы кредита к стоимости предмета залога. Сумма кредита составляет от 500 тыс. рублей до 20 млн рублей — до 85% от стоимости предмета залога. Срок кредита от 3 до 30 лет, уточняется в сообщении ДОМ.РФ.

Кроме того, заемщикам, у которых после 1 января 2018 года родился второй и (или) последующий ребенок, будет доступна программа рефинансирования «Семейная ипотека» по льготной ставке от 6% годовых. Сумма кредита по программе составляет от 500 тыс. рублей до 12 млн рублей — до 80% от стоимости предмета залога. Срок кредита от 3 до 30 лет.

Программа распространяется на все дома в шести жилых комплексах застройщика: ЖК «Солнечная система», ЖК «Видный город», ЖК «Опалиха О3», ЖК «Митино О2», ЖК «Лайково» и ЖК «Лесобережный».

Заявку на рефинансирование можно подать через сайт ДОМ.РФ и в центрах приема документов участников долевого строительства объектов Urban Group по адресам:

• Московская область, Ленинский р-н, г.п. Видное, ул. Святослава Рихтера, офис продаж Urban Group • Московская область, Красногорский р-н, с. Опалиха, ул. Фруктовая, д. 69, офис продаж Urban Group • Московская область, городской округ Химки, г. Химки, ул. Германа Титова, д.2 стр.5, офис продаж Urban Group.