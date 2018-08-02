Barclays в I полугодии получил прибыль в $468 млн против убытка годом ранее

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays за первое полугодие 2018 года составила 468 миллионов фунтов (примерно 613,6 миллиона долларов) против убытка в 1,211 миллиарда фунтов (1,6 миллиарда долларов) годом ранее, говорится в отчетности банка.

Базовая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 3,3 пенса (4,3 цента) против убытка в 6,6 пенса годом ранее. Выручка за первое полугодие выросла на 0,5%, до 10,934 миллиарда фунтов (14,3 миллиарда долларов).

Чистая прибыль Barclays за второй квартал текущего года составила 1,232 миллиарда фунтов (1,6 миллиарда долларов) против убытка в 1,401 миллиарда фунтов (1,8 миллиарда долларов) годом ранее. Выручка по итогам квартала выросла на 10,2%, до 5,576 миллиарда фунтов (7,3 миллиарда долларов).

"Рентабельность материального капитала группы составила 11,6%, а прибыль до налогов — 3,7 миллиарда фунтов, исключая выплаты по судебным разбирательствам", — приводятся в релизе слова гендиректора банка Джеймса Стэли (James E. Staley).

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.