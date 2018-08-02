Москва продаст «Мосстройсертификацию»

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы выставили на торги 100% ОАО «Мосстройсертификация», сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

Общество образовано в 2004 году из одноименного государственного унитарного предприятия. Компания занимается сертификацией в строительстве, аккредитацией испытательных лабораторий, испытанием строительных материалов.

Начальная цена городского пакета акций ОАО — 13,6 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 18 сентября.