Москва продаст «Мосстройсертификацию» 

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы выставили на торги 100% ОАО «Мосстройсертификация», сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.
Общество образовано в 2004 году из одноименного государственного унитарного предприятия. Компания занимается сертификацией в строительстве, аккредитацией испытательных лабораторий, испытанием строительных материалов.
Начальная цена городского пакета акций ОАО — 13,6 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 18 сентября.