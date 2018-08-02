Продажи первичной загородной недвижимости в Подмосковье выросли на 38% за год

Так, по данным Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость, сегодняшние показатели уступают данным докризисного 2013-го 11%, при этом за последний год число продаж на «загородке» увеличилось на 38%. Впрочем, если пять лет назад на объекты с застройкой приходился 51% реализованного спроса, то сейчас — только 35%. Специалисты компании отмечают, что отдельные проекты могут стать успешными даже при сложной ситуации на рынке, но с условием их высокой степени готовности, которая требует от застройщика вложения средств.

Во втором квартале текущего года на первичной «загородке» Московской области было совершено 4073 сделки, что на 38% превысило показатели аналогичного отрезка 2017 года — 2960 продаж. Лидером спроса стали участки без подряда (УБП) — их выбрали 65% покупателей. 22% сделок пришлось на квартиры в малоэтажных домах (МЖД), 7% — на блокированное жилье (таунхаусы и дуплексы) и 6% — на коттеджи. Если сравнить предпочтения клиентов на «загородке» с прошлым годом, то становится очевидно серьезное увеличение популярности УБП — на 12 п.п. (в 2017-м их приобрели в 53% случаев), и существенное снижение спроса на «малоэтажку» — на 9 п.п. (ранее в этом сегменте был заключен 31% сделок). Востребованность коттеджей и блокированных домов изменений почти не претерпела.

«С одной стороны, в росте спроса в весенне-летний период мы видим предпосылки к стабилизации рынка, — отмечает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов . — Но с другой, темпы продаж в поселках остаются низкими, а приток сделок идет в основном за счет недорогих УБП. Даже популярная недавно «малоэтажка» теряет свои позиции, поскольку люди все чаще выбирают жилье в многоквартирных домах».

Если сопоставить показатели второго квартала 2018 года с экономически более благоприятным 2013-м, то формально нынешние данные лишь на 11% уступают цифрам пятилетней давности, когда за квартал было оформлено 4604 сделки. Впрочем, о более здоровом состоянии рынка в 2013 году говорит распределение этих продаж: на УБП тогда пришлось меньше половины покупок — 49%, зато почти четверть — 24% — относилась к МЖД, 14% — к коттеджам и 13% — к таунхаусам и дуплексам.

«Значительный перевес УБП в предложении и спросе, который мы наблюдаем уже несколько лет, а также дефицит объектов с застройкой свидетельствуют о сложной финансовой ситуации на рынке, — комментирует Дмитрий Таганов. — И наоборот, когда совокупный реализованный спрос на блокированные, отдельно стоящие дома и «малоэтажку» составляет больше половины продаж, это можно назвать более гармоничным состоянием рынка. Однако такую картину последний раз мы видели в 2013 году, и в ближайшее время равновесие вряд ли восстановится».

«Последние пять лет на подмосковной «загородке» происходили колебания спроса, связанные с волатильностью валютных курсов, — говорит руководитель офиса «Новослободское» Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Алексей Сенчук. — И сегодня пока преждевременно говорить о «выздоровлении» рынка, что обусловлено невысокой покупательской способностью населения. Впрочем, отдельные проекты, где застройщики предлагают созданный с умом продукт и проводят грамотную ценовую политику, «выстреливают» даже при не самой удачной конъюнктуре. Например, это могут быть поселки с домами небольшой площади, но в высокой степени готовности, чтобы покупателю не приходилось думать о рисках недостроя, либо земельные участки в хорошей локации с подведенными коммуникациями. Хотя изначально такие проекты, конечно, требуют значительного вливания средств со стороны застройщика, что является сейчас большой проблемой».