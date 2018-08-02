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Около 70 объектов вблизи станций метро выставлены на торги в Москве
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Около 70 объектов вблизи станций метро выставлены на торги в Москве 

Агентство «Москва» 20 часов назад
Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.
«Около 70 объектов аренды вблизи станций метрополитена выставлены на аукционы на единой торговой площадке Москвы. Они располагаются в девяти округах Москвы. Все лоты имеют свободное назначение и находятся преимущественно на первых этажах», — говорится в сообщении.
Руководитель департамента Геннадий Дегтев отметил, что победители торгов смогут арендовать помещение под бизнес в пешей доступности от метро. «На сегодняшний день около 300 объектов аренды выставлены на инвестиционном портале Москвы, из них 69 лотов расположены в пределах 600 м от станций метро. Большая часть рассматриваемых объектов находится в местах с отлично развитой деловой, культурно-досуговой и социальной инфраструктурой. Их главное преимущество — расположение — может обеспечить конкуренцию на торгах», — отметил он.
В качестве примера Г. Дегтев привел объекты, расположенные в ЦАО. «Первое помещение площадью 38 кв м находится в здании Московского детского театра эстрады на ул. Бауманская, его стартовая стоимость составляет 372 тыс. руб. Второй объект площадью 114 кв. м с хорошим ремонтом расположен на первом этаже жилого дома на Семеновской набережной, в двух минутах ходьбы от метро „Электрозаводская“. Его начальная стоимость — 1,9 млн руб. Еще один объект находится возле метро „Таганская“ на цокольном этаже здания „Содружества актеров Таганки“, его площадь составляет 47 кв. м, а начальная ставка аренды — 788 тыс. рублей», — сообщил он.
Большая часть помещений под аренду возле метро расположена в ВАО — 28 лотов, на втором месте ЦАО — 17 лотов, в ЮЗАО под реализацию выставлены семь лотов. Также инвесторы могут подобрать интересные объекты в ЮВАО, ЮАО, САО, СЗАО, СВАО и ЗАО.
Торги по объектам будут проходить с 7 августа по 11 сентября.
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