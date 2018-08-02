Спрос на покупку квартир в Крыму упал на треть — риелторы

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В первое полугодие 2018 года интерес к крымской недвижимости со стороны инвесторов с материка упал в среднем на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Avito Недвижимость».

По данным экспертов, самая дорогая квартира из выставленных на продажу на популярном ресурсе — восьмикомнатный пентхаус в Алуште за 141 млн руб. За эти деньги покупателю предложена площадь почти 600 квадратных метров и вид на море и горы. Самое дешевое жилье оказалось в Джанкое — «однушка» площадью 31 квадратный метр стоит 500 тысяч рублей.

В исследовании указывается, что данные по рынку недвижимости в Крыму основаны не на совершенных сделках, а на интересе к ним, иллюстрируя таким образом как будет вести себя рынок в течение нескольких месяцев. При этом, по информации Росреестра , за январь — июнь 2018 года в Крыму было заключено 2,6 тыс. договоров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Однако в статистике учитываются и сделки по нежилым помещениям.

Крымские риелторы разошлись в оценках движения спроса на недвижимость со стороны инвесторов. Крупные курортные города, где традиционно сосредоточено элитное жилье, не отмечают спада интереса к квадратным метрам.

"Наши основные инвесторы — из Москвы, Питера, с севера страны, — рассказывает представитель агентства недвижимости из Евпатории. — В этом году мы у себя в городе фиксируем рост числа туристов, частный сектор заполнен, — связываем это с открытием Крымского моста. Поэтому нет и падения спроса на покупку жилья: конкретной статистики мы не вели, но по ощущениям, он даже вырос процентов на 20".

На уровне прошлого года, по сведениям риелторов, остался спрос на недвижимость в Севастополе.

Агентства в небольших городах и в Симферополе отмечают, что интерес к приобретению жилья стал ниже. «Сравнивая наши объемы продаж с прошлым годом, мы действительно отмечаем эту тенденцию: рынок в Крыму просел», — уверяют менеджеры в центре недвижимости в Саках.

"По отношению к сезону 2017 года спад есть, — отмечают специалисты в Феодосии. — В сравнении с продажами в 2014 — 2015 годы спрос на покупку жилья упал на 30 процентов. Скорее всего, дело в том, что продавцы по-прежнему оставляют высокими цены: в среднем у нас в Феодосии однокомнатная квартира без отделки стоит 1,8 миллиона рублей, самое дорогое предложение — дом стоимостью 23 миллиона".

Риелторы в Крыму отмечают, что около 80 процентов их покупателей — это инвесторы с материка.

"Не многие из крымчан могут себе позволить приобрести квартиру, если покупают, то в основном — в ипотеку", — заключило большинство специалистов по продаже недвижимости на полуострове.