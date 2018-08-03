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Первый жилой дом для военных летчиков сдали в Твери
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Первый жилой дом для военных летчиков сдали в Твери 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Тверская неделя
ТВЕРЬ, 3 августа. /ТАСС/. Служебные квартиры в первом доме, построенном для военных летчиков в Твери, получили в пятницу семьи военнослужащих. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.
"Сегодня состоялось торжественное вручение ключей от 250 новых служебных квартир военнослужащим Тверского гарнизона. Это первый в Твери жилой дом, построенный для военнослужащих. Накануне специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали в эксплуатацию новый жилой корпус для военнослужащих в микрорайоне Мигалово", — рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны рассказали, что в микрорайоне Мигалово, расположенном неподалеку от одноименного аэродрома, ведется строительство четырех 17-этажных жилых дома общей емкостью на 1,3 тыс. квартир. «Планируется, что до конца текущего года будет сдана под заселение еще одна многоэтажка», — добавили в Минобороны.
За минувшие пять лет Минобороны обеспечило жильем 168,8 тыс. семей военнослужащих. С начала текущего года проведено заселение жилых домов и общежитий в Тамбове, Хабаровске, Московской, Калининградской, Архангельской и Ленинградской областях. За счет вновь построенных жилых домов и имеющегося жилого фонда в 2018 году планируется обеспечить служебным жильем более 30 тыс. семей военных. Кроме того, с начала 2018 года служебным жильем уже обеспечено 19,6 тыс. военнослужащих.
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