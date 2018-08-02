Военные летчики получат более 300 квартир в Твери

Всего в 2018 году планируется передать под заселение более шести тысяч квартир.

В Твери состоится торжественное заселение более 330 квартир военнослужащими частей Воздушно-космических сил ВС РФ, дислоцированных на территории города.

На торжественной церемонии вручения ключей от квартир 3 августа будут присутствовать представители руководства Минобороны , Тверского гарнизона и администрации города.

Всего в текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства, что позволит передать под заселение более 6 тыс. квартир, 1,7 тыс. мест в общежитиях.