Ещё
Военные летчики получат более 300 квартир в Твери
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Военные летчики получат более 300 квартир в Твери 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в 2018 году планируется передать под заселение более шести тысяч квартир.
В Твери состоится торжественное заселение более 330 квартир военнослужащими частей Воздушно-космических сил ВС РФ, дислоцированных на территории города.
На торжественной церемонии вручения ключей от квартир 3 августа будут присутствовать представители руководства Минобороны, Тверского гарнизона и администрации города.
Всего в текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства, что позволит передать под заселение более 6 тыс. квартир, 1,7 тыс. мест в общежитиях.
ТК «Звезда»: последние новости
Рост пенсий и подорожание водительских прав: как изменится жизнь россиян в августе NASA показало проекты будущего жилья на Марсе В Поволжье по военной ипотеке военнослужащие приобрели более 700 жилых помещений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение