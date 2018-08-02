Число выданных в России автокредитов выросло во II квартале 2018 года на 19%

Количество купленных в России в кредит автомобилей составило 208,1 тыс. штук во II квартале 2018 года, что на 19,1% превышает аналогичный показатель II квартала 2017 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостате».

«В указанном отчетном периоде количество выданных автокредитов превысило аналогичный показатель II квартала «докризисного» 2014 года (205 тыс. штук)», — говорится в сообщении.

В денежном выражении объемы автокредитования выросли во II квартале 2018 года на 26,1% и составили 149,9 млрд руб. (во II квартале 2017 года — 118,8 млрд руб.).

Во II квартале 2018 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 49,1% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 п.п.

«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре рынка. При этом растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что продажи автомобилей растут седьмой квартал подряд.

«При этом основным фактором увеличения доли кредитных автомобилей в структуре рынка, по нашему мнению, является реализация госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой на определенный период был расширен за счет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»», — сказал он.