Ещё
Правительство утвердило требования к транспортной безопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Правительство утвердило требования к транспортной безопасности 

Rambler News Service 19 часов назад
Российское правительство утвердило требования по обеспечению транспортной безопасности РФ и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры транспорта, следует из материалов на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта», — говорится в сообщении компании.
В частности, согласно постановлению правительства, на объектах транспортной инфраструктуры предлагается привлечение спецподразделений для их защиты, в том числе мобильные группы реагирования. Кроме того, документ обязывает проводить оценку уязвимости объекта и предоставлять план обеспечения на нем безопасности.
Rambler News Service: последние новости
ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70% «Силовые машины» увеличили чистый убыток в первом полугодии в 12 раз Международный футбольный трансферный рынок в июле вырос почти на 21% — до $2,77 млрд
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение