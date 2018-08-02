Правительство утвердило требования к транспортной безопасности

Российское правительство утвердило требования по обеспечению транспортной безопасности РФ и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры транспорта, следует из материалов на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта», — говорится в сообщении компании.

В частности, согласно постановлению правительства, на объектах транспортной инфраструктуры предлагается привлечение спецподразделений для их защиты, в том числе мобильные группы реагирования. Кроме того, документ обязывает проводить оценку уязвимости объекта и предоставлять план обеспечения на нем безопасности.