КРТИ за первое полугодие исполнил АИП на 27,8%

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга за шесть месяцев года выполнил Адресную инвестиционную программу на 27,8%. Об этом на полугодовой коллегии ведомства сообщил и.о. главы КРТИ Андрей Семчанков.

В суммарном выражении выполнение АИП составило 15,7млрд рублей. Всего в этом году на исполнение бюджета ведомству выделено 56,7 млрд рублей, в том числе на исполнение АИП 42,6 млрд рублей. По словам Андрея Семчанкова, выполнение АИП активно продолжится во втором полугодии. В том числе, планируется завершить строительство новых станций метро Фрунзенского радиуса, открыть Депо «Южное». Также продолжится ремонт дорог, в соответствии с заданной программой. На текущий момент отремонтированы 49 дорог на сумму около 2 млрд рублей из выделенных на год 5 млрд