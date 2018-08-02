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КРТИ за первое полугодие исполнил АИП на 27,8%
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КРТИ за первое полугодие исполнил АИП на 27,8% 

АСН-Инфо 19 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга за шесть месяцев года выполнил Адресную инвестиционную программу на 27,8%. Об этом на полугодовой коллегии ведомства сообщил и.о. главы КРТИ Андрей Семчанков.
В суммарном выражении выполнение АИП составило 15,7млрд рублей. Всего в этом году на исполнение бюджета ведомству выделено 56,7 млрд рублей, в том числе на исполнение АИП 42,6 млрд рублей. По словам Андрея Семчанкова, выполнение АИП активно продолжится во втором полугодии. В том числе, планируется завершить строительство новых станций метро Фрунзенского радиуса, открыть Депо «Южное». Также продолжится ремонт дорог, в соответствии с заданной программой. На текущий момент отремонтированы 49 дорог на сумму около 2 млрд рублей из выделенных на год 5 млрд
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