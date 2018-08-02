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«Дыра» в банке «Рублев» увеличилась втрое
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«Дыра» в банке «Рублев» увеличилась втрое 

News.ru 19 часов назад
Центробанк оценил «дыру» в капитале московского банка «Рублев» в 2,74 млрд рублей, увеличив первоначальную сумму в три раза. До финансового обследования отрицательный капитал кредитной организации составлял 903,1 млн рублей.
Активы кредитной организации ЦБ РФ оценивает в 12,1 млрд рублей против 10,3 млрд рублей до обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Вестника Банка России».
Банк «Рублев» на 1 июня занимал 176-е место среди российских банков по объему активов. Кредитная организация потеряла лицензию 27 июня. Регулятор отозвал документ из-за размещения привлеченных средств населения в активы неудовлетворительного качества.
«Рублев» являлся участником системы страхования вкладов, выплату страховки АСВ начало 11 июля.
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