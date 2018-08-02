ВТБ продаст залоговую недвижимость с большой скидкой

ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70%

ВТБ в августе выставит на электронные торги залоговую недвижимость и земельные участки со скидками до 70%, сообщили в пресс-службе ВТБ. Электронные торги состоятся в сентябре.

«В августе на электронные торги будет выставлена загородная и коммерческая недвижимость, находящаяся в собственности банка. Максимальные дисконты по ряду объектов будут достигать 70%», — говорится в сообщении.

На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов.

Торги пройдут в сентябре в электронной форме с понижением начальной цены реализации имущества, следует из сообщения ВТБ. Участвовать в них cможет любое лицо, для этого потребуется получить электронную подпись и аккредитоваться на «Единой электронной торговой площадке». Заявки на участие принимаются до 10 сентября.

В пресс-службе уточнили, что ВТБ собирается продать имущественный комплекс в Ленинградской области, производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае, комплекс для мясопереработки с оборудованием в Новосибирской области, недвижимость в Республике Башкортостан, часть здания северо-западного коммерческого банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области.