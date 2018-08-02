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ВТБ продаст залоговую недвижимость с большой скидкой
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ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70% 

Rambler News Service 18 часов назад
Фото: РИА Новости
ВТБ в августе выставит на электронные торги залоговую недвижимость и земельные участки со скидками до 70%, сообщили в пресс-службе ВТБ. Электронные торги состоятся в сентябре.
«В августе на электронные торги будет выставлена загородная и коммерческая недвижимость, находящаяся в собственности банка. Максимальные дисконты по ряду объектов будут достигать 70%», — говорится в сообщении.
На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов.
Торги пройдут в сентябре в электронной форме с понижением начальной цены реализации имущества, следует из сообщения ВТБ. Участвовать в них cможет любое лицо, для этого потребуется получить электронную подпись и аккредитоваться на «Единой электронной торговой площадке». Заявки на участие принимаются до 10 сентября.
В пресс-службе уточнили, что ВТБ собирается продать имущественный комплекс в Ленинградской области, производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае, комплекс для мясопереработки с оборудованием в Новосибирской области, недвижимость в Республике Башкортостан, часть здания северо-западного коммерческого банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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