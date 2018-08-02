ВТБ выставит на торги залоговую недвижимость со скидкой до 70%

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. ВТБ в августе выставит на торги залоговое имущество, включающее загородную и коммерческую недвижимость, со скидкой до 70%, сообщила пресс-служба банка.

"На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов", — говорится в пресс-релизе.

В частности, банк реализует имущественный комплекс в Ленинградской области, производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае, комплекс мясопереработки с оборудованием в Новосибирской области.

Кроме того, банк также выставит на торги недвижимость в Башкортостане, часть здания Северо-западного коммерческого банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области, указывается в сообщении.

Торги пройдут в сентябре на Единой электронной торговой площадке с понижением начальной цены. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.