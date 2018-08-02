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ВТБ выставит на торги залоговую недвижимость со скидкой до 70%
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ВТБ выставит на торги залоговую недвижимость со скидкой до 70% 

РИА Недвижимость 19 часов назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. ВТБ в августе выставит на торги залоговое имущество, включающее загородную и коммерческую недвижимость, со скидкой до 70%, сообщила пресс-служба банка.
"На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов", — говорится в пресс-релизе.
В частности, банк реализует имущественный комплекс в Ленинградской области, производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае, комплекс мясопереработки с оборудованием в Новосибирской области.
Кроме того, банк также выставит на торги недвижимость в Башкортостане, часть здания Северо-западного коммерческого банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области, указывается в сообщении.
Торги пройдут в сентябре на Единой электронной торговой площадке с понижением начальной цены. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.
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