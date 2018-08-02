По 68 тыс. рублей «оставил» в магазинах за полгода каждый житель Приангарья

Каждый житель Иркутской области в среднем за шесть месяцев 2018 года купил товаров на 68,7 тыс. рублей, получил платных услуг на 19,8 тыс. рублей, в предприятиях общепита потратил по 3,1 тыс. рублей. Такие данные приводит Иркутскстат.

Однако, если по абсолютным показателям Иркутская область занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе, то подушевой расчёт сдвигает регион на 7-9 место.

При этом зафиксированы хорошие темпы развития потребительского рынка. В сравнении с январем-июнем прошлого года оборот розничной торговли вырос на 2,7%, общественного питания — на 2%, объем услуг — на 6,9%. По этим показателям Иркутская область занимает 2-3 места из 12 регионов, входящих в СФО.