КС Банк снизил ставки по кредитам бизнесу

КС Банк снизил процентные ставки по большинству программ из линейки кредитов для малого и среднего бизнеса.

До 16% годовых снижены ставки по программам «Для малого бизнеса» (ранее — 19,5—21% годовых) и «Покупка оборудования, транспортных средств» (ранее 19,5—20,5% годовых). На 3 процентных пункта, с 17% годовых до 14% снижены ставки по программам «Под залог недвижимого имущества» и «Под залог приобретаемого недвижимого имущества».

Продуктовый виджет

По всем программам финансирование можно привлечь в сумме от 100 тыс. до 4 млн рублей сроком на пять лет, по программе «Для малого бизнеса» — до трех.