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КС Банк снизил ставки по кредитам бизнесу
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КС Банк снизил ставки по кредитам бизнесу 

Банки.ру 19 часов назад
КС Банк снизил процентные ставки по большинству программ из линейки кредитов для малого и среднего бизнеса.
До 16% годовых снижены ставки по программам «Для малого бизнеса» (ранее — 19,5—21% годовых) и «Покупка оборудования, транспортных средств» (ранее 19,5—20,5% годовых). На 3 процентных пункта, с 17% годовых до 14% снижены ставки по программам «Под залог недвижимого имущества» и «Под залог приобретаемого недвижимого имущества».
Продуктовый виджет
По всем программам финансирование можно привлечь в сумме от 100 тыс. до 4 млн рублей сроком на пять лет, по программе «Для малого бизнеса» — до трех.
«Текущее снижение ставок вполне ожидаемо, так как банк не изменял ставки по кредитным программам длительный период», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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