Ещё
Элитные новостройки в Москве ушли в закрытые продажи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Рынок элитных новостроек в Москве ушел в тень 

Ведомости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
На конец I полугодия в Москве через пул закрытых брокеров продавалось 550 лотов элитных новостроек в 8 проектах, общей площадью 78 000 кв. м. Это рекордный показатель для рынка, отмечают аналитики компании Kalinka Group.
Наибольшее число таких проектов расположено в Хамовниках и в Тверском районах. Стоимость предложения в элитном сегменте начинается от 550 000 руб. за квадратный метр, в премиуме — от 350 000 руб за кв.м.
Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева объясняет резкий всплекс закрытых продаж несколькими причинами. Первая — девелоперы в этом году торопились получить разрешения на строительство по старым законодательным правилам, чтобы не пересматривать экономику проектов и избежать повышения цен.
«При этом с точки зрения маркетинга и концепции, проект может требовать доработки и упаковки, поэтому застройщик не готов запускать проект в открытые продажи», — говорит Румянцева.
Другая причина — высокие показатели активности покупателей в премиум сегменте — за I полугодие 2018 г. спрос здесь вырос на 44%. А именно к этому сегменту относится 65% совокупного нового предложения в закрытых и открытых продажах. Девелоперы стремятся не упустить возможность начать продажи на волне спроса.
Помимо этого, при выводе объекта на рынок девелоперу важно сформировать отложенный спрос на свой продукт. Закрытые продажи позволяют привлечь поток инвестиционных покупателей, которые нередко на этой стадии выкупают сразу несколько лотов, а иногда и этажей.
«Стадия закрытых продаж позволяет девелоперу протестировать спрос, доработать концепцию проекта и детальнее изучить его аудиторию. На современном высококонкурентном рынке элитной недвижимости, грамотная работа на стадии закрытых продаж позволяет создать максимально проработанный продукт», — комментирует Екатерина Румянцева.
Ведомости: последние новости
ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70% Эксперты назвали среднюю стоимость люксовых коттеджей в Подмосковье в этом году Пенсионный фонд повысил пенсии работающим пенсионерам
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение