Элитные новостройки в Москве ушли в закрытые продажи

Рынок элитных новостроек в Москве ушел в тень

На конец I полугодия в Москве через пул закрытых брокеров продавалось 550 лотов элитных новостроек в 8 проектах, общей площадью 78 000 кв. м. Это рекордный показатель для рынка, отмечают аналитики компании Kalinka Group.

Наибольшее число таких проектов расположено в Хамовниках и в Тверском районах. Стоимость предложения в элитном сегменте начинается от 550 000 руб. за квадратный метр, в премиуме — от 350 000 руб за кв.м.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева объясняет резкий всплекс закрытых продаж несколькими причинами. Первая — девелоперы в этом году торопились получить разрешения на строительство по старым законодательным правилам, чтобы не пересматривать экономику проектов и избежать повышения цен.

«При этом с точки зрения маркетинга и концепции, проект может требовать доработки и упаковки, поэтому застройщик не готов запускать проект в открытые продажи», — говорит Румянцева.

Другая причина — высокие показатели активности покупателей в премиум сегменте — за I полугодие 2018 г. спрос здесь вырос на 44%. А именно к этому сегменту относится 65% совокупного нового предложения в закрытых и открытых продажах. Девелоперы стремятся не упустить возможность начать продажи на волне спроса.

Помимо этого, при выводе объекта на рынок девелоперу важно сформировать отложенный спрос на свой продукт. Закрытые продажи позволяют привлечь поток инвестиционных покупателей, которые нередко на этой стадии выкупают сразу несколько лотов, а иногда и этажей.