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Около 180 инвестпроектов на сумму 1,7 млрд рублей представят на ВЭФ-2018
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Около 180 инвестпроектов на сумму 1,7 млрд рублей представят на ВЭФ-2018 

ТАСС 19 часов назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Инициаторы инвестиционных проектов подали к участию в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2018 179 заявок на общую сумму 1,7 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития).
"Закончен прием заявок инвестиционных проектов, которые будут презентованы на четвертом Восточном экономическом форуме 2018. Инициаторами проектов было подано 179 заявок, суммарный объем заявленных инвестиций по поданным проектам составляет 1 млрд 776 млн рублей. В тройке лидеров по количеству поданных заявок — Республика Саха (Якутия) — 52 заявки, Хабаровский край — 31 заявка, Приморский край — 30", — говорится в сообщении.
Больше всего проектов связано с туристической отраслью, сельским хозяйством, транспортом и логистикой. «Проекты будут представлены на ВЭФ в рамках питчинг-сессий — коротких презентаций для потенциальных инвесторов. В качестве основных критериев отбора будут учитываться стадия реализации проекта, значимость его для региона, использование в проекте новых технологий и создание высокотехнологичных рабочих мест», — пояснили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.
Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. Архитектура деловой программы ВЭФ-2018 уже опубликована на официальном сайте мероприятия. Ожидаются более 6 тыс. участников.
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