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Число отказов при регистрации имущества в Подмосковье сократилось вдвое
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Число отказов при регистрации имущества в Подмосковье сократилось вдвое 

РИА Новости 19 часов назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество приостановлений и отказов при кадастровом учете и регистрации имущества сократилось в первом полугодии в Подмосковье вдвое, сообщает Минмособлимущества со ссылкой на данные управления Росреестра по Московской области.
"В Подмосковье с прошлого года реализуется приоритетный проект, направленный на снижение приостановлений и отказов при постановке недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав, что, в свою очередь, благотворно влияет на инвестиционную привлекательность региона", — сказал глава министерства Андрей Аверкиев.
По его словам, значительного снижения показателей по приостановкам и отказам удалось достигнуть благодаря соглашению между правительством Московской области и Росреестром. В рамках договора сформировано учреждение, где собраны специалисты по кадастровому учету и регистрации прав.
"В прошлом году создана единая комплексная услуга для подачи документов через веб-сервис, которая позволила предпринимателям и инвесторам в короткие сроки получать разрешение на ввод объекта, ставить его на кадастровый учет и регистрировать право собственности. Также налажено взаимодействие между МФЦ и Росреестром в части обмена данными, необходимыми для учетно-регистрационных процедур", — отмечает Минмособлимущества.
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