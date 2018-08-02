Число отказов при регистрации имущества в Подмосковье сократилось вдвое

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости . Количество приостановлений и отказов при кадастровом учете и регистрации имущества сократилось в первом полугодии в Подмосковье вдвое, сообщает Минмособлимущества со ссылкой на данные управления Росреестра по Московской области.

"В Подмосковье с прошлого года реализуется приоритетный проект, направленный на снижение приостановлений и отказов при постановке недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав, что, в свою очередь, благотворно влияет на инвестиционную привлекательность региона", — сказал глава министерства Андрей Аверкиев

По его словам, значительного снижения показателей по приостановкам и отказам удалось достигнуть благодаря соглашению между правительством Московской области и Росреестром. В рамках договора сформировано учреждение, где собраны специалисты по кадастровому учету и регистрации прав.

"В прошлом году создана единая комплексная услуга для подачи документов через веб-сервис, которая позволила предпринимателям и инвесторам в короткие сроки получать разрешение на ввод объекта, ставить его на кадастровый учет и регистрировать право собственности. Также налажено взаимодействие между МФЦ и Росреестром в части обмена данными, необходимыми для учетно-регистрационных процедур", — отмечает Минмособлимущества.