В Подмосковье почти на 40% выросли продажи загородной недвижимости

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. В Подмосковье во втором квартале 2018 года продажи первичной загородной недвижимости выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% — до более чем 4 тысяч сделок, говорится в сообщении риелторской компании «Инком-недвижимость»

По данным компании, лидером спроса стали участки без подряда — их выбрали 65% покупателей. 22% сделок пришлось на квартиры в малоэтажных домах, 7% — на блокированное жилье (таунхаусы и дуплексы) и 6% — на коттеджи.

Эксперты компании отмечают существенное увеличение популярности участков без подряда (УБП) — в 2017-м их приобрели в 53% случаев, и заметное снижение спроса на «малоэтажку» — год назад в этом сегменте был заключен 31% сделок.

"С одной стороны, в росте спроса в весенне-летний период мы видим предпосылки к стабилизации рынка. Но с другой, темпы продаж в поселках остаются низкими, а приток сделок идет в основном за счет недорогих УБП. Даже популярная недавно «малоэтажка» теряет свои позиции, поскольку люди все чаще выбирают жилье в многоквартирных домах", — говорится в сообщении.

Как подчеркивается в нем, наблюдаемый уже несколько лет значительный перевес УБП в предложении и спросе, а также дефицит объектов с застройкой свидетельствуют о сложной финансовой ситуации на рынке.