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4,5 тыс. крымчанам вернут уплаченные налоги
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4,5 тыс. крымчанам вернут уплаченные налоги 

РИА Новости Крым 15 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Около 4,5 тыс. крымчан заявили в органы Федеральной налоговой службы о возврате налога, или так называемом налоговом вычете, на общую сумму более 144 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС по Республике Крым.
В ведомстве отметили, что жители Республики уже начали получать налоговые вычеты. «В соответствии с нормами Налогового кодекса РФ граждане не только оплачивают налоги, но и имеют возможность получить деньги от государства в виде налогового вычета. На получение вычета могут претендовать все, кто имеет доходы, облагаемые по ставке 13%. По декларациям за 2017 год о возврате налога заявили почти 4,5 тысячи крымчан на общую сумму более 144 млн рублей. Годом ранее таких граждан было почти вдвое меньше, а общая сумма вычета составила немногим меньше 70 млн руб», — рассказали в управлении.
В ведомстве уточнили, что наиболее популярными налоговыми вычетами по итогам нынешней декларационной кампании стали вычеты на обучение и медицинские услуги, а также имущественные вычеты (в связи с продажей или приобретением недвижимости).
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