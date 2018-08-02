Два детсада намерены достроить до конца года в Таганроге

Строительство двух детсадов планируется завершить до конца года в Таганроге.

Согласно информации из официальных источников, дошкольное учреждение на 190 мест возводится в переулке 1-й Новый в Северном жилмассиве.

На строительство этого детсада в 2018 году из областного бюджета выделено 58,6 млн рублей, из местного — 20,4 млн рублей.

На улице Чучева строят дошкольное учреждение на 280 мест. На его завершение в 2018 году в областном бюджете предусмотрено 78,8 млн рублей, в городском — 27,4 млн рублей.

Строительные работы на обоих объектах планируется закончить в декабре.