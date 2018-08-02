Сколько стоит собрать ребенка в школу

Сборы в школу — дело довольно непростое и порой весьма затратное. Многие родители теряются в многообразии товаров, предоставляемых многочисленными магазинами, не знают, что нужно, а без чего вполне можно обойтись, а главное — сколько надо выделить денег на сборы в школу. В этой статье мы постараемся выяснить, сколько будут стоить сборы в школу в тот или иной период обучения.

Что нужно знать?

Прежде всего — комплект школьной одежды. Несмотря на то, что младшая и старшая параллели отличаются друг от друга, список вещей меняться не будет, поскольку требования к одежде ученика почти везде одинаковые. Главное, всегда иметь в гардеробе парадно-выходной комплект: черный низ, белый верх. А вот где фантазия может разгуляться, так это в школьных принадлежностях. Для учеников младших классов стоит выбирать что-то яркое, желательно с любимыми героями. Для ребят на средней ступени обучения лучше выбирать что-то не слишком детское, может, с символикой любимого сериала, музыкальной группы или игры, с претензией на взрослость. Ученикам старших классов, как правило, не особо важен внешний вид, поскольку главную роль играют качество, практичность и функциональность.

Начальная школа

Одежда и обувь Для девочек: 2-3 блузки пастельных цветов — от 600 руб. /шт. ; юбка до середины колена или ниже — от 300 руб. ; брючный костюм-двойка (на зиму) — от 2 000 руб. ; 1-2 жилетки — от 700 руб. /шт. ; пиджак — от 1 600 руб. ; 2-3 водолазки — от 500 руб. /шт. ; 1-2 сарафана — от 1 000 руб. /шт. ; платье — от 900 руб. ; 3-4 пары колготок — от 150 руб. /шт. Для мальчиков: костюм-двойка — от 2 000 руб. ; брюки — от 900 руб. ; 2-3 рубашки — от 700 руб. /шт. ; 1-2 жилетки — от 700 руб. /шт. ; 1-2 свитера или пуловера — 700 руб. /шт. ; галстук или галстук-бабочка — от 400 руб. Универсальное: 2 комплекта спортивной формы (для зала и для улицы) — 2 300 руб. /шт. ; 3-4 футболки на физкультуру — от 200 руб. /шт. ; 4-5 пар носков — от 70 руб. /шт. ; обувь повседневная — от 1 700 руб. ; обувь спортивная — от 1 700 руб. Рюкзаки и сумки ранец — от 1 800 руб. ; мешок для сменной обуви — от 200 руб. ; сумка для спортивной формы — от 700 руб. Канцтовары На каждый день: 10 синих ручек — от 200 руб. /набор; 10 простых карандашей ТМ — от 200 руб. /набор; 2-3 набора цветных карандашей 12 цветов — от 150 руб. /шт. ; 5-7 ластиков — от 20 руб. /шт. ; пенал — от 350 руб. ; 2-3 точилки — от 15 руб. /шт. ; набор линеек — от 160 руб. ; 15 тетрадей в клетку — от 8 руб. /шт. ; 10 тетрадей в линейку — от 8 руб. /шт. ; 3 набора обложек на тетради (10 шт.) — от 100 руб. /шт. ; набор обложек на учебники (15 шт.) — от 200 руб. /шт. ; 5 обложек формата А4 — от 20 руб. /шт. ; папка для тетрадей — от 100 руб. ; дневник — от 150 руб. ; набор закладок для книг — от 150 руб. На уроки труда и ИЗО: гуашь 12 цветов — от 120 руб. ; палитра — от 60 руб. ; альбом для рисования (желательно на пружинах) — от 50 руб. ; 2 набора кисточек (лучше всего белка) — от 200 руб. /шт. ; 3 набора цветной бумаги (10 цветов) — от 100 руб. /шт. ; ножницы — от 90 руб. ; клей ПВА — от 17 руб. ; клей-карандаш — от 21 руб. ; 2 набора цветного картона (12 листов) — от 50 руб. /шт. ; набор белого картона — от 55 руб. ; 2 набора пластилина — от 100 руб. /шт. ; набор стеков для пластилина — от 60 руб. ; клеенка для поделок — от 80 руб. ; фартук для уроков труда — от 100 руб. Прочие мелочи: подставка для книг — от 150 руб. ; органайзер для пишущих принадлежностей — от 100 руб. ; расписание на стену — от 150 руб. ; стикеры — от 50 руб. Итого: приблизительно от 26 500 руб.

Средняя школа

Для девочек: 2-3 рубашки — от 700 руб. /шт. ; юбка-карандаш — от 400 руб. ; 2-3 пуловера/джемпера — от 600 руб. /шт. ; брючный костюм-двойка (на зиму) — от 2 000 руб. ; 1-2 жилетки — от 700 руб. /шт. ; жакет — от 1 000 руб. ; 2-3 водолазки — от 700 руб. /шт. ; 2-3 платья — от 800 руб. ; 3-4 пары теплых колготок — от 200 руб. /шт. ; 5-6 пар капроновых колготок — от 100 руб. /шт. ; спортивный бюстгальтер/топ для занятий физкультурой — от 1 500 руб. ; Для мальчиков: костюм-двойка — от 2 000 руб. ; брюки — от 900 руб. ; 2-3 рубашки — от 700 руб. /шт. ; 1-2 жилетки — от 700 руб. /шт. ; 1-2 свитера/пуловера — 700 руб. /шт. ; галстук или галстук-бабочка — от 400 руб. Универсальное: 2 комплекта спортивной формы (для зала и для улицы) — от 2 300 руб. /шт. ; 3-4 футболки на физкультуру — от 200 руб. /шт. ; 4-5 пар носков — от 70 руб. /шт. ; обувь повседневная — от 1 500 руб. ; обувь спортивная — от 2 000 руб. Рюкзаки и сумки рюкзак — от 1 800 руб. ; мешок для сменной обуви — от 200 руб. ; сумка для спортивной формы — от 700 руб. Канцтовары На каждый день: 10 синих ручек — от 200 руб. /набор; 10 простых карандашей ТМ — от 200 руб. /набор; 2-3 ластика — от 20 руб. /шт. ; пенал — от 350 руб. ; точилка — от 15 руб. ; набор линеек — от 160 руб. ; циркуль — от 200 руб. /шт. ; 15 тетрадей в клетку — от 8 руб. /шт. ; 10 тетрадей в линейку — от 8 руб. /шт. ; 15 тетрадей (48 листов) — от 20 руб. /шт. ; 4 набора обложек на тетради (10 шт.) — от 100 руб. /шт. ; набор обложек на учебники (15 шт.) — от 200 руб. /шт. ; 5 обложек формата А4 — от 20 руб. /шт. ; папка для тетрадей — от 100 руб. ; дневник — от 150 руб. ; набор закладок для книг — от 150 руб. стикеры — от 50 руб. На уроки труда и ИЗО: гуашь 12 цветов — от 120 руб. ; альбом для рисования (желательно на пружинах) — от 50 руб. ; 2 набора кисточек (лучше всего белка) — от 200 руб. /шт. ; 3 набора цветной бумаги (10 цветов) — от 100 руб. /шт. ; ножницы — от 90 руб. ; клей ПВА — от 17 руб. ; клей-карандаш — от 21 руб. ; 2 набора цветного картона (12 листов) — от 50 руб. /шт. ; набор белого картона — от 55 руб. ; фартук для девочек — от 100 руб. Итого: приблизительно от 28 000 руб.

Старшая школа

Одежда и обувь Для девочек: 2-3 рубашки — от 700 руб. /шт. ; юбка-карандаш — от 400 руб. ; 2-3 пуловера/джемпера — от 600 руб. /шт. ; брючный костюм-двойка (на зиму) — от 2 000 руб. ; 1-2 жилетки — от 700 руб. /шт. ; жакет — от 1 000 руб. ; 2-3 водолазки — от 700 руб. /шт. ; 2-3 платья — от 800 руб. ; 3-4 пары теплых колготок — от 200 руб. /шт. ; 5-6 пар капроновых колготок — от 100 руб. /шт. ; спортивный бюстгальтер/топ для занятий физкультурой — от 1 500 руб. ; Для мальчиков: костюм-двойка — от 2 000 руб. ; брюки — от 900 руб. ; 2-3 рубашки — от 700 руб. /шт. ; 1-2 жилетки — от 700 руб. /шт. ; 1-2 свитера/пуловера — 700 руб. /шт. ; галстук или галстук-бабочка — от 400 руб. Универсальное: 2 комплекта спортивной формы (для зала и для улицы) — от 2 300 руб. /шт. ; 3-4 футболки на физкультуру — от 200 руб. /шт. ; 4-5 пар носков — от 70 руб. /шт. ; обувь повседневная — от 1 500 руб. ; обувь спортивная — от 2 000 руб. Рюкзаки и сумки рюкзак — от 1 800 руб. ; мешок для сменной обуви — от 200 руб. ; сумка для спортивной формы — от 700 руб. Канцтовары На каждый день: 10 синих ручек — от 200 руб. /набор; 10 простых карандашей ТМ — от 200 руб. /набор; 2-3 ластика — от 20 руб. /шт. ; пенал — от 350 руб. ; точилка — от 15 руб. ; набор линеек — от 160 руб. ; циркуль — от 200 руб. /шт. ; 15 тетрадей в клетку — от 8 руб. /шт. ; 10 тетрадей в линейку — от 8 руб. /шт. ; 15 тетрадей (48 листов) — от 20 руб. /шт. ; 4 набора обложек на тетради (10 шт.) — от 100 руб. /шт. ; набор обложек на учебники (15 шт.) — от 200 руб. ; 5 обложек формата А4 — от 20 руб. /шт. ; папка для тетрадей — от 100 руб. ; дневник — от 150 руб. ; набор закладок для книг — от 150 руб. стикеры — от 50 руб. Итого: приблизительно от 27 000 руб.

Способы сэкономить

Начнем с того, на чем экономить категорически нельзя — это обувь и рюкзак. Дело в том, что эти две составляющие влияют на состояние позвоночника и, как следствие, на общее здоровье ребенка. От того, насколько удобно вашему ребенку ходить, насколько рюкзак правильно сделан, будет зависеть не только настроение и самочувствие, но и дальнейшее физическое развитие школьника. Теперь о том, когда сэкономить не получится: поход в 1 класс. Дело в том, что большая часть из представленного здесь списка не водится в доме детсадовца, именно поэтому так много всего нужно купить и так много денег выложить. И это не говоря об обустройстве рабочего места и выборе стола, стула, настольной лампы и т. д., что тоже недешево и очень важно и на чем тоже лучше не экономить. Все эти покупки — своего рода инвестиция в дальнейшую школьную жизнь ребенка. По сути, вам надо будет докупать канцелярию к той, что не была использована в течение года или с успехом пережила его. То же самое и с одеждой: вам надо будет лишь докупать то, что износилось или из чего ваш ребенок уже вырос. Еще один момент, касающийся тетрадей. Дело в том, что сейчас очень популярны наборы одинаковых по стилю тетрадок к разным предметам. Конечно, это интересная идея. Однако в отношении таких предметов, как русский язык, алгебра, геометрия и других, где домашнее задание проверяют постоянно, это непрактично. Лучше просто взять тетради по 48 листов с цветными обложками. Часто бывает такая ситуация: в течение учебного года заведена тетрадь, а исписано в ней немного, меньше половины. Можно вырвать эти исписанные листы и таким дедовским методом сэкономить на тетради. Если же исписано больше половины, но остались чистые листочки, они тоже сгодятся на черновики или для ситуаций «закрываем все, достаем листочки и пишем». Еще один проверенный способ экономии: подарки от близких и родных или вещи, которые принадлежали старшему ребенку и подходят младшему. Помните главное: обучение в школе не сводится к тому, как много всего вы купите, а к усвоению знаний и приобретению навыков вашим ребенком. Если вы вдруг что-то не купили, то всегда можно это сделать в течение учебного года.