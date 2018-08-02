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Гендиректор тамбовских фирм задолжал сотрудникам более 10 млн рублей
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Гендиректор тамбовских фирм задолжал сотрудникам более 10 млн рублей 

АиФ 18 часов назад
Фото: АиФ
В Тамбове осудили генерального директора двух строительных фирм за долги перед работниками, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 2 августа.
Около года порядка 70 сотрудников фирмы не получали зарплату. Общий долг составил почти 7 миллионов рублей. При этом руководитель имел возможность рассчитаться с работниками, но он решил потратить деньги на возврат займа, оплату поставщикам и другие цели. Долг перед работниками второй фирмы составил порядка 3,5 миллионов рублей.
Пока шло следствие, имущество руководителя арестовали — транспортное средство, земельный участок и банковские счета. Частично директор все же расплатился по долгам.
В итоге, суд оштрафовал руководителя фирм на 200 тысяч рублей. Когда ему выносили приговор, он уже сидел в тюрьме за мошенничество.
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