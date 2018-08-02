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На Кубани количество автокредитов во II квартале 2018 г. увеличилось на 17,7%
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На Кубани количество автокредитов во II квартале 2018 г. увеличилось на 17,7% 

Деловая газета. Юг 18 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
Жители Краснодарского края во втором квартале 2018 года взяли 6,7 тыс. автокредитов, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего за отчетный период в регионе продали 14,66 тыс. автомобилей, доля автокредитов составила 45,8%. По объему рынка регион занял седьмое место среди субъектов РФ.
В целом по стране по итогам второго квартала 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 208,1 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов увеличилось на 19,1%.
«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре рынка. Растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», средний размер автокредита в Краснодарском крае в январе-мае 2018 года увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 13,2% и составил 793,6 тыс. рублей. По этому показателю Кубань занимает четвертое место среди регионов страны.
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