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Россия заняла 4-е место в Восточной Европе по инвестициям в недвижимость
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Россия заняла 4-е место в Восточной Европе по инвестициям в недвижимость 

РИА Недвижимость 18 часов назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Россия по итогам первого полугодия заняла четвертое место в Восточной Европе по объему инвестиций в коммерческую недвижимость, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.
В России инвестиции составили 495 миллионов евро, из которых более половины пришлось на офисный сегмент, говорится в сообщении компании.
Всего в странах Восточной Европы, по данным компании, в коммерческую недвижимость за полгода вложили 7 миллиардов евро, что на 24% меньше аналогичного периода прошлого года.
Больше половины объема вложений пришлось на Польшу (3,7 миллиарда евро), сохраняющую статус крупнейшего инвестиционного рынка региона. На втором и третьем местах разместились Чехия (675 миллионов евро) и Румыния (531 миллион евро), уточняется в пресс-релизе.
"Российский инвестиционный рынок продемонстрировал медленный старт. Мы пересмотрели прошлый прогноз объема инвестиций в 4,5 миллиарда евро. С учетом того, что в первом полугодии было заключено инвестиционных сделок менее, чем на 500 миллионов евро, и значительное количество крупных сделок находится в стадии подготовки, мы полагаем, что по итогам года Россия достигнет уровня в 4 миллиарда", — говорится в сообщении.
В нем добавляется, что в России по-прежнему (с 2009 года) доминируют отечественные инвесторы, и доля иностранных вложений в ближайшие годы не будет превышать 20-25%, пока рынок снова не откроется для иностранного капитала.
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