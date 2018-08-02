Ипотека на дом

В понедельник, 30 июня, вступил в силу 482-й ФЗ о создании банками единой биометрической базы данных граждан, который обязал кредитные учреждения регистрировать каждого человека в Единой биометрической системе, ежели тот сам того захотел. Чтобы потом каждый захотевший, не тратя времени на личные визиты в банк, смог удаленно запросить ту или иную услугу. А вот, например, ипотеку можно?

По оценкам руководителя Отдела инновационных технологий банка «ДельтаКредит» Сергея Илюткина, пока ипотека у банков не в приоритете — но и не в полном игноре.

Сергей Илюткин руководитель Отдела инновационных технологий банка «ДельтаКредит» «Если мы говорим о перечене услуг, то эти услуги будут определять сами банки. Например, открытие счета или закрытие счета. Или, как вариант, выпуск карты. Про ипотеку сейчас, на текущем этапе внедрения, наверное, сложно говорить, но с учетом того, что, помимо биометрической идентификации, сейчас развиваются такие направления, как электронная закладная, и возможна электронная подача документов, то в совокупности это, безусловно, даст возможность упростить процесс получения ипотеки и ее регистрации».

Но в перспективе все куда лучше. Несколько законодательных поправок — и для получения ипотечного кредита клиенту вообще не нужно будет приходить в банк вообще, даже для подписания финального пакета документов.

Конечно, как поясняют в «ДельтаКредите», пока это касается только первичного рынка, то есть покупки жилья у застройщиков. На вторичке в деле порой участвуют три, четыре стороны, и здесь уже необходимо присутствие людей, которые обеспечивают юридическое сопровождение сделок.

Впрочем, пока банки только приступили к разработке системы сбора данных. Да и сами их клиенты пока только привыкают без запинки произносить ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации — и ЕБС — Единая биометрическая система. По мнению банковских экспертов, раньше 2019 года ждать массового интереса к этим аббревиатурам не стоит.