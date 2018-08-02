Выручка сельхозпредприятий Псковского района в первом полугодии составила 1,7 млрд рублей

По данным пресс-службы администрации Псковского района, выручка за первое полугодие 2018 года по сельскохозяйственным предприятиям муниципалитета составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 16,8 млн рублей. Сельхозтоваропроизводителям были выплачены субсидии на сумму 30,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 28 млн рублей, из областного — 2,2 млн рублей. Субсидии получены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержку племенного животноводства, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а также возмещение процентов по кредитам. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».