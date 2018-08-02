Райффайзенбанк предлагает рефинансирование ипотеки на квартиру в строящемся доме

Райффайзенбанк предложил клиентам возможность рефинансировать ипотеку на квартиру в строящемся доме, то есть без свидетельства о праве собственности на квартиру. Застройщик и объект строительства должны быть аккредитованы банком, уточняется в сообщении «Райффайзена».

Чтобы рефинансировать текущий кредит в Райффайзенбанке до ввода дома в эксплуатацию, необходимо, чтобы квартира была куплена по договору долевого участия (уступки) и чтобы по текущему кредиту не было реструктуризаций и просрочек.

Продуктовый виджет

Райффайзенбанк рефинансирует ипотеку по ставке 9,5%. Срок кредитования составляет от года до 30 лет, а максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. «Процесс оформления рефинансирования максимально простой для клиентов: минимальный пакет документов, который можно направить по электронной почте менеджеру банка; согласие текущего кредитора не требуется; принятие решения по заявке и одобрение объекта происходят за несколько дней», — подчеркивается в релизе.

Райффайзенбанк выдает кредит на сумму основного долга, начисленные проценты и комиссию за досрочное погашение. Клиенты могут менять срок кредита, сокращать или увеличивать его. Управлять ипотекой можно удаленно — в онлайн-банке «Райффайзен-Онлайн».

Список аккредитованных застройщиков и объектов есть на сайте банка.