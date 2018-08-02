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Банки хотят предложить физлицам специальные вклады для покупки жилья
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Банки хотят предложить физлицам специальные вклады для покупки жилья 

АСН-Инфо 18 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Ассоциация банков России (АБР) предлагает позволить любому гражданину РФ открывать в банках специальный накопительный вклад. После нескольких лет начисления процентов его можно будет использовать для оформления ипотечного кредита в данном банке.
Соответствующий механизм обсуждался на недавнем заседании Комитета по инвестиционным банковским продуктам АБР.
Такой вклад сыграет роль первоначального вложения в рамках приобретения жилья по ипотеке. Предполагается, что в софинансировании вклада примет участие и государство, чтобы, со своей стороны, стимулировать развитие рынка строительства жилья.
Один из вариантов того, как мог бы работать будущий закон, уже апробирован в регионах, в частности на Кубани, в рамках программы «Накопительная ипотека».
По условиям программы срок накопительного вклада составляет 4-6 лет. Если вкладчик соблюдает условия накопления, ежеквартально на его счет (помимо процентов по вкладу) начисляется социальная выплата из краевого бюджета в размере 30% от суммы ежемесячного платежа, но не более 3 тыс. руб. в месяц.
Предложение АБР будет корректироваться с учетом замечаний академического сообщества, регулятора и кредитных организаций с тем, чтобы уже к осени текущего года завершить его доработку и направить соответствующий законопроект в Госдуму.
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