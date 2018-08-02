Банки хотят предложить физлицам специальные вклады для покупки жилья

Ассоциация банков России (АБР) предлагает позволить любому гражданину РФ открывать в банках специальный накопительный вклад. После нескольких лет начисления процентов его можно будет использовать для оформления ипотечного кредита в данном банке.

Соответствующий механизм обсуждался на недавнем заседании Комитета по инвестиционным банковским продуктам АБР.

Такой вклад сыграет роль первоначального вложения в рамках приобретения жилья по ипотеке. Предполагается, что в софинансировании вклада примет участие и государство, чтобы, со своей стороны, стимулировать развитие рынка строительства жилья.

Один из вариантов того, как мог бы работать будущий закон, уже апробирован в регионах, в частности на Кубани, в рамках программы «Накопительная ипотека».

По условиям программы срок накопительного вклада составляет 4-6 лет. Если вкладчик соблюдает условия накопления, ежеквартально на его счет (помимо процентов по вкладу) начисляется социальная выплата из краевого бюджета в размере 30% от суммы ежемесячного платежа, но не более 3 тыс. руб. в месяц.