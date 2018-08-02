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На улице 9 января в Ижевске на нескольких участках переделают асфальт
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На улице 9 января в Ижевске на нескольких участках переделают асфальт 

ИА «Сусанин» 18 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На улице 9 января в Ижевске на нескольких участках переделают асфальт. Такое решение было принято подрядчиком компанией «Удмуртавтодор» после получения результатов лабораторных испытаний проб асфальтобетона, сообщили в региональном офисе проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как пояснил начальник предприятия Владимир Ястреб, отклонения взятых образцов от нормы по показателю водонасыщения незначительны, но понимая всю ответственность за реализацию приоритетного федерального проекта в регионе, организация взяла на себя обязательство устранить некачественные участки — покрытие на них будет отфрезеровано и переустроено.
Отметим, что площадь переделанных участков составит не более 3,5% от общей площади участка — всего около 2000 кв. м. К работам дорожники приступят не позднее 4 августа, а завершат ремонт к 8 числа этого же месяца.
К ремонту улицы 9 Января дорожники приступили 14 июня. Объект находится в высокой степени готовности, однако еще не сдан приемочной комиссии. Общая протяженность ремонтного участка составляет более 2 км, площадь покрытия — 57 800 кв.м.
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