ЦБ установил официальные курсы валют на 9 августа. Курс доллара повысился на 5,25 копейки, составив 63,595 рубля (63,5425 рубля на 8 августа). Курс евро увеличился на 25,79 копейки, до 73,8211 рубля (73,5632 рубля на 8 августа).
Общий пониженный аппетит к рисковым активам и опасения расширения антироссийских санкций сохраняют российскую валюту уязвимой, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
Запланированные на сегодня аукционы по размещению ОФЗ вряд ли окажут поддержку рублю, полагают они. «Минфин предложит рынку два выпуска облигаций на общую сумму 25 миллиардов рублей. При этом сегодня же состоится погашение ОФЗ и выплата купона на сумму 64 миллиарда рублей», — комментируют эксперты.
Одной из причин спроса на иностранную валюту эксперты называют сравнительно сильную отчетность российских компаний-экспортеров. В частности, согласно опубликованной 7 августа отчетности, в первом полугодии 2018 года чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в 4,1 раза и составила 309 млрд рублей.
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«Вместе с сильными результатами, компании объявляют о более высоких дивидендах, которые почти наверняка вскоре будут конвертироваться в валюты, оказывая давление на российскую валюту», — поясняет аналитик FxPro Александр Купцикевич.