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Суммы кредитов россиян растут в два раза быстрее зарплат
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Суммы кредитов россиян растут в два раза быстрее зарплат 

Клопс.Ru 15 часов назад
Рост объёма потребительских кредитов в июне 2018 года составил 15,9% в годовом выражении, тогда как реальные зарплаты выросли только на 7,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономики России.
Накануне, 1 августа, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что быстрый рост потребительского кредитования угрожает инфляцией, мешает понижению ключевой ставки Центробанка и затрудняет кредитование предприятий.
"Одна из причин, почему у нас не такое высокое кредитование предприятий, не только малых и средних, но и крупных, — сейчас банки сконцентрировались на кредитовании населения. У нас сейчас портфель потребкредитования растёт за последние 12 месяцев больше чем на триллион рублей, это очень активный прирост, и темпы сейчас ускоряются", — цитирует министра ТАСС.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала продолжать корректировать регулирование потребкредитования, которое «должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и, конечно, должно сопоставимо быть с кредитами реальному сектору экономики», добавляет «Коммерсант».
Опрошенные изданием аналитики банков полагают, что сейчас в России нет признаков роста закредитованности населения.
Ранее крупнейшие банки рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты. Комментарий дали ВТБ, Сбербанк, МКБ и "Альфа-Банк".
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Банки рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты Как получить компенсацию по ипотеке за рождение ребёнка: подробная инструкция от "Клопс" Суммы кредитов россиян растут в два раза быстрее зарплат
Комментарии  Ещё 1 источник 
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