Суммы кредитов россиян растут в два раза быстрее зарплат

Рост объёма потребительских кредитов в июне 2018 года составил 15,9% в годовом выражении, тогда как реальные зарплаты выросли только на 7,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономики России.

Накануне, 1 августа, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что быстрый рост потребительского кредитования угрожает инфляцией, мешает понижению ключевой ставки Центробанка и затрудняет кредитование предприятий.

"Одна из причин, почему у нас не такое высокое кредитование предприятий, не только малых и средних, но и крупных, — сейчас банки сконцентрировались на кредитовании населения. У нас сейчас портфель потребкредитования растёт за последние 12 месяцев больше чем на триллион рублей, это очень активный прирост, и темпы сейчас ускоряются", — цитирует министра ТАСС

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала продолжать корректировать регулирование потребкредитования, которое «должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и, конечно, должно сопоставимо быть с кредитами реальному сектору экономики», добавляет «Коммерсант».

Опрошенные изданием аналитики банков полагают, что сейчас в России нет признаков роста закредитованности населения.