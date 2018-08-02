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В центре Ростова построят двухуровневую транспортную развязку за 1,5 миллиарда рублей
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В центре Ростова построят двухуровневую транспортную развязку за 1,5 миллиарда рублей 

161.ru 14 часов назад
Фото: 161.ru
Здесь будет расположена новая развязка
В Ростове через четыре года начнут строить крупную транспортную развязку. Она будет расположена на пересечении улицы Нансена и проспекта Театральный. Информация опубликована на сайте администрации города.
— Двухуровневая транспортная развязка будет проходить через железнодорожные пути. Это позволит увеличить пропускную способность участка, — сказано в проекте стратегии развития Ростова до 2035 года.
Сроки строительства — промежуток между 2022–2025 годами. Работы будут финансироваться из областного и городского бюджетов, всего планируется потратить 1,5 миллиарда рублей.
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