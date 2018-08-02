В центре Ростова построят двухуровневую транспортную развязку за 1,5 миллиарда рублей

Здесь будет расположена новая развязка

В Ростове через четыре года начнут строить крупную транспортную развязку. Она будет расположена на пересечении улицы Нансена и проспекта Театральный. Информация опубликована на сайте администрации города.

— Двухуровневая транспортная развязка будет проходить через железнодорожные пути. Это позволит увеличить пропускную способность участка, — сказано в проекте стратегии развития Ростова до 2035 года.

Сроки строительства — промежуток между 2022–2025 годами. Работы будут финансироваться из областного и городского бюджетов, всего планируется потратить 1,5 миллиарда рублей.