Финны покроют новым асфальтом мост в Санкт-Петербурге

Ремонту подвергнется полотно на Володарском мосту. Менять асфальт будет компания из Финляндии «Lemminkainen». Сумма контракта 25 млн рублей.

Финская фирма выиграла контракт у российской компании «АБЗ-Дорстрой», предложив выполнение работа, за цену на 150 тыс. рублей ниже. ОБ этот сообщается на портале государственных закупок.

Подрядчик должен покрыть почти 6 тыс. кв.м. проезжей части моста новым покрытием. Работы необходимо произвести до середины октября нынешнего года. До этого финское предприятие только поставляло асфальтобетонную смесь. С января по июль с «Lemminkainen» государственными учреждениями были заключены контракты на сумму 367 млн