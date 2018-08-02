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Финны покроют новым асфальтом мост в Санкт-Петербурге
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Финны покроют новым асфальтом мост в Санкт-Петербурге 

Ivyborg.ru 17 часов назад
Ремонту подвергнется полотно на Володарском мосту. Менять асфальт будет компания из Финляндии «Lemminkainen». Сумма контракта 25 млн рублей.
Финская фирма выиграла контракт у российской компании «АБЗ-Дорстрой», предложив выполнение работа, за цену на 150 тыс. рублей ниже. ОБ этот сообщается на портале государственных закупок.
Подрядчик должен покрыть почти 6 тыс. кв.м. проезжей части моста новым покрытием. Работы необходимо произвести до середины октября нынешнего года. До этого финское предприятие только поставляло асфальтобетонную смесь. С января по июль с «Lemminkainen» государственными учреждениями были заключены контракты на сумму 367 млн
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