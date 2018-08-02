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Международный футбольный трансферный рынок в июле вырос почти на 21% — до $2,77 млрд
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Международный футбольный трансферный рынок в июле вырос почти на 21% — до $2,77 млрд 

Rambler News Service 16 часов назад
Объем международного трансферного рынка в июле 2018 года составил $2,769 млрд, увеличившись в годовом выражении на 20,7%, сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).
За июль было совершено 3358 международных трансферов, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Таким образом, средняя стоимость перехода одного игрока за год выросла на 19% — до $824,7 тыс.
Самой крупной по объему затрат на трансферы в июле стала английская премьер-лига — клубы заплатили за трансферы $730,5 млн Клубы итальянской Серии А выплатили $719,4 млн, испанской Ла Лиги — $340,9 млн, немецкой Бундеслиги — $261,7 млн  За январь-июль 2018 года количество международных трансферов сократилось на 3% по сравнению с предыдущим годом и составило 10,6 тыс., а сумма трансферных выплат за аналогичный период выросла на 17,2% — до $4,851 млрд
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