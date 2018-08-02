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Половину нового элитного жилья Москвы реализуют в закрытых продажах
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Половину нового элитного жилья Москвы реализуют в закрытых продажах 

РИА Недвижимость 16 часов назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Половина нового предложения элитной жилой недвижимости Москвы находится в тени и не поступает в открытую продажу, подсчитали в риелторской компании Kalinka Group.
Восемь новостроек элитного и премиум— сегментов из 16, вышедших на рынок в первом полугодии, реализуются через ограниченный пул брокеров. Это половина нового предложения и 13% общего объема продающихся элитных проектов, рассказали РИА Недвижимость в компании.
Совокупный объем закрытого предложения на конец полугодия составляет, по данным компании, 550 лотов, общей площадью 78 тысяч квадратных метров. В основном они расположены в Хамовниках и в Тверском районе.
Аналитики компании отмечают, что в первом полугодии зафиксировано сразу два рекорда столичного рынка элитной недвижимости — и количество новых проектов на рынке, и число новостроек в закрытых продажах. Резкий всплеск вывода проектов эксперты Kalinka Group объясняют, прежде всего, изменениями в долевом законодательстве, вступившими в силу с 1 июля.
"Девелоперы старались успеть получить разрешение на строительство по старым правилам, в том числе, чтобы не пересматривать экономику проектов и избежать повышения стоимости лотов. При этом с точки зрения маркетинга и концепции, проект может требовать доработки и упаковки, поэтому застройщик не готов запускать проект в открытые продажи", — говорится в сообщении компании.
Кроме того, указывается в нем, закрытые продажи позволяет привлечь поток инвестиционных покупателей, которые на этой стадии часто выкупают сразу несколько лотов, а иногда и этажей.
По данным компании, выгода от покупки объекта в закрытых продажах в среднем составляет 15% от стартовой цены, с которой объект выйдет на открытый рынок.
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