Школу в Мурино возведут по программе «Стимул»

Министерство строительства и ЖКХ России предварительно одобрило заявку правительства Ленинградской области на финансирование возведения общеобразовательной школы на 550 мест в поселке Мурино.

Проект социального объекта был разработан специалистами компании-девелопера ГК «УНИСТО Петросталь». Согласно документации, здание общей площадью 10 864 кв. м должно расположиться в центральной части ЖК «Тридевяткино царство» рядом с детским садом на 240 мест.

В первой трехэтажной части здания разместятся учебные классы, во второй двухэтажной — спортивный и актовый залы, пищеблок, библиотека и подсобные помещения. По проекту, рядом со школой будет обустроена спортивная площадка с футбольным полем, зоной для спортивных игр (малый теннис, волейбол, баскетбол и др.), беговыми дорожками, а также детская площадка для учеников младших классов. Каждый класс будет вмещать по 25 детей, численность персонала составит 66 человек.

Государственная программа «Стимул» предполагает передачу застройщиком проекта социального объекта и участка земли под него районным властям. Финансирование строительства осуществляется из средств бюджетов нескольких уровней: федерального (70%), регионального (27%) и муниципального (3%).

Заявка на финансирование реализации этого проекта была предварительно одобрена Министерством строительства и ЖКХ России на 2019 год. Ввод социального объекта в ЖК «Тридевяткино царство» намечен на 2020 год. По примерным оценкам, стоимость возведения социального объекта может составить порядка 700 млн рублей.