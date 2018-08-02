На распродаже в рамках «черной пятницы» куплено свыше 800 квартир и домов 

Всего в акции в этом году участвовало 1 942 объекта недвижимости. Фото: www. rdcnewscdn.realtor.com С 27 по 29 июля в Москве уже в четвертый раз прошла ежегодная акция по онлайн-распродаже жилой и коммерческой недвижимости — «Черная пятница рынка недвижимости» (Black Friday Real Estate). В рамках акции каждый застройщик готовит специальные акционные скидки на квартиры, коттеджи, таунхаусы, загородную недвижимость, машино-места и коммерческие площади, которые действуют только во время проведения распродажи. В нынешнем году в акции приняли участие 36 агентств недвижимости и застройщиков Москвы, в том числе «ДОНСТРОЙ», «А101 Девелопмент», «Лидер Инвест», «ИНГРАД», «КОРТРОС», «Эталон», «Галс-Девелопмент», AFI Development, «КРОСТ», «МонАрх», Capital Group, «Магистрат», «РГ-Девелопмент», KR Properties Как рассказали РБК организаторы мероприятия из Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA, в нынешнем году на ежегодную распродажу подписалось в два с половиной раза больше участников, чем годом ранее: свыше 30 тыс. человек. Фото: www.facebook.com «Проект „Черная пятница рынка недвижимости“ — первая подобная акция в мире. Мы договариваемся об уникальных скидках для покупателей в дни акции — такие получить просто у застройщика невозможно, — отметила руководитель Ассоциации REPA Юлия Солодовникова (на фото). — С начала года мы промониторили 118 акций, предлагавшихся на недвижимость в регионе. Средний дисконт по ним составил 14,16%». В «черной пятнице» еще до старта некоторые скидки уже превышали 30%, проинформировала она. Максимальный дисконт в этом году составил рекордные 42% (годом ранее было 37%), а общая сумма скидок достигла 3,9 млрд руб. — 1 млрд больше, чем в прошлом году (2,9 млрд). Только в первые два часа покупатели забронировали 44% от всех лотов, участвующих в распродаже. А всего за три дня было забронировано 2 222 предложения — почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Фото: www.terres.ru Причину того, что число бронирований на «черной пятнице» превышает количество лотов в акции, эксперты объясняют тем, что многие покупатели вначале отмечают несколько лотов, а потом, уже после бронирования, выбирают для покупки один лот. Освободившиеся таким образом лоты становятся доступны другим покупателям. В целом в глобальной распродаже участвовало 1 942 объекта недвижимости. В итоге продан 221 объект, еще 587 сейчас находятся в процессе оформления сделок. Фото: www.meltor.ru Ежегодно организаторы проекта договариваются с банками-партнерами о специальных ипотечных условиях. В нынешнем году партнером «черной пятницы» стал Газпромбанк. Покупателям недвижимости в рамках акции были предложены специальные условия: низкая стоимость обязательного платежа, отсутствие комиссий за выдачу кредита страхования имущества, рассмотрение заявки в течение от одного рабочего дня, широкая партнерская сеть застройщиков. Своим клиентам Газпромбанк предлагает ипотеку по ставке от 8,7% годовых, что является одной из минимальных ставок на рынке московского региона. Продукты позволяют получить кредит до 60 млн руб. на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 10%. Решение по ипотеке действует три месяца. «Интерес к „Чёрной пятнице“ в этом году действительно был ажиотажным, — отмечает управляющий партнер „Метриум Групп“ Мария Литинецкая (на фото). — По некоторым нашим проектам более 80% квартир со скидкой были забронированы уже в первый час после старта акции, несмотря на позднее время. Более того, среди уже состоявшихся покупателей были те, кто несколько недель откладывали сделку в ожидании Black Friday Real Estate». Такой интерес к акции, по мнению эксперта, во многом связан с ее прозрачностью. «Любой клиент имел возможность сравнить цены на квартиры до „черной пятницы“ и во время ее проведения, убедившись в том, что застройщики предоставляют реальные дисконты, не завышая предварительно стоимость», — пояснила Мария Литинецкая. Фото: www.oldkreml.ru В отдельных проектах спрос на недвижимость по «черной пятнице» в разы превысил предложение. По мнению члена совета директоров «Патек Групп» Константина Георгиадиса, в этом году акция помогла активизировать отложенный спрос со стороны тех клиентов, которые несколько месяцев до этого находились в поиске проекта или ожидании дальнейшего снижения ипотечной ставки. Для застройщиков это особенно важно в летний период, когда многие клиенты находятся в отпусках или проводят время за городом. Фото: www.rbk.ru «В „черную пятницу“ всего за три дня в нашу компанию поступило 45% всех заявок июля, — сообщил генеральный директор компании „Ферро-Строй“ Григорий Ваулин (на фото). — Причем абсолютное большинство интересантов — это новые клиенты, которые узнали о проекте именно благодаря Black Friday Real Estate. В итоге все квартиры по акции были забронированы в первый же день. Но самое главное, по его мнению, то, что „черная пятница“ имеет долгосрочный эффект. „Сейчас, спустя неделю, мы ведем переговоры с клиентами, которые не выбрали жилье по акции, но готовы купить квартиру даже на стандартных условиях“, — добавил топ-менеджер. Фото: www.pronedra.ru