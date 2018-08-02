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В Динском районе 11 чиновников привлекли к ответственности за сокрытие доходов
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В Динском районе 11 чиновников привлекли к ответственности за сокрытие доходов 

Деловая газета. Юг 16 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
Случаи сокрытия муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе выявили в Динском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Данные факты обнаружили в ходе проверки. Было установлено, что работники не указывали сведения о доходах, полученных от реализации транспортных средств и недвижимого имущества. Кроме того, они предоставляли справки, не соответствующие типовой форме, утвержденной указом президента.
«Указанные нарушения послужили основанием для внесения 6 представлений об устранении нарушений требований федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых 11 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в I полугодии 2018 года прокуратура Краснодарского края выявила 29 млн рублей сокрытых доходов чиновников региона. Также были установлены факты сокрытия 76 земельных участков общей площадью 200 га, 31 объекта жилой и нежилой недвижимости, 17 транспортных средств, долей участия в 14 организациях и финансовых обязательств на 23 млн рублей. Всего в сокрытии доходов и имущества уличили более 190 должностных лиц.
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