В Динском районе 11 чиновников привлекли к ответственности за сокрытие доходов

Случаи сокрытия муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе выявили в Динском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Данные факты обнаружили в ходе проверки. Было установлено, что работники не указывали сведения о доходах, полученных от реализации транспортных средств и недвижимого имущества. Кроме того, они предоставляли справки, не соответствующие типовой форме, утвержденной указом президента.

«Указанные нарушения послужили основанием для внесения 6 представлений об устранении нарушений требований федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых 11 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в I полугодии 2018 года прокуратура Краснодарского края выявила 29 млн рублей сокрытых доходов чиновников региона. Также были установлены факты сокрытия 76 земельных участков общей площадью 200 га, 31 объекта жилой и нежилой недвижимости, 17 транспортных средств, долей участия в 14 организациях и финансовых обязательств на 23 млн рублей. Всего в сокрытии доходов и имущества уличили более 190 должностных лиц.