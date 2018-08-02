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Двух уральцев осудили за махинации с квартирами на 26,5 миллионов рублей
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Двух уральцев осудили за махинации с квартирами на 26,5 миллионов рублей 

АиФ Урал 14 часов назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении мужчин, которые обманули владельцев квартир на 26,5 млн рублей. Участники банды продавали жилье, которое было заложено в ломбард, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, трое екатеринбуржцев действовали в период с августа 2010 по ноябрь 2015 года. В средствах массовой информации мужчины размещали объявления о том, что автоломбард «Миллиард» выдает денежные займы под залог недвижимости. После того, как на объявление откликались доверчивые уральцы, участники группировки обманывали их. Вместо гражданско-правовых сделок свердловчане оформляли договор купли-продажи. Таким образом, они получали в распоряжение квартиры, причем, за ту сумму, которая не соответствовала фактической стоимости жилья.
Так, под видом договора займа в размере 80 тыс. был оформлен документ о праве собственности на квартиру, расположенную на улице Бисертская. Реальная стоимость жилья составляла 2,4 млн рублей. Впоследствии недвижимость была продана. Таким же образом мошенникам удалось заполучить квартиру и земельный участок на улице Санаторная. Хозяйке жилья был выдан «займ» в 900 тыс. рублей, при этом участники группировки завладели ее квартирой и участком стоимостью больше 2,3 млн рублей.
Общий ущерб от действий екатеринбуржцев составил 26,5 млн рублей. В отношении одного из участников было составлено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, в том числе организованной группой, в крупном либо особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». По решению суда ближайшие семь лет уралец проведет в колонии общего режима.
Приговор в отношении второго участника группы был вынесен в марте. Мужчина заключил сделку со следствием, в результате его приговорили к шести годам колонии общего режима.
Материалы уголовного дела в отношении третьего участника банды вынесены в отдельное производство. Сейчас мужчина находится в розыске.
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